Ariano: occupazione abusiva posti per disabili e uso improprio del contrassegno E' una storia che va avanti da anni. Sollecitati maggiori controlli

Occupano in modo continuativo i pochi posti riservati a persone diversamente abili e come se non bastasse il più delle volte sostano per ore ed ore sugli stalli a pagamento, creando problemi reali ai portatori di handicap.

Non bastava il calvario giornaliero di questi ultimi lungo le strade dissestate e marciapiedi occupati perennemente dalle auto.

Accade ad Ariano Irpino, da piazza plebiscito alle altre zone in cui vi sono spazi riservati ai disabili. Un abuso vergognoso e indegno. Viene sollecitato con urgenza un censimento dei permessi. Ci sarebbero persone in possesso di contrassegni intestati addirittura a persone decedute. E soprattutto maggiori controlli e sanzioni ai non aventi diritto e a coloro che non rispettano le regole.