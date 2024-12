Ariano: 500.000 euro per le fasce deboli e finanziamento ministeriale Peba Ecco le prospettive per il 2025 annunciate nel corso della giornata di solidarietà: "Noi con voi"

"Ariano Irpino è l'unico comune della provincia di Avellino ad aver ottenuto un finanziamento ministeriale Peba, piano eliminazione barriere architettoniche, primi anche rispetto alla città capoluogo".

Ad annunciarlo è stato il sindaco Enrico Franza nel corso della giornata di solidarietà "Diversamente abili" organizzata dall'associazione Noi con voi guidata da Rosalba De Luca nei locali di Villa Sorriso, dedicata ai ragazzi speciali. Presente anche la vice sindaca Grazia Vallone e l'assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario.

"Il volontariato, il terzo settore, riveste per noi un'importanza notevole - ha detto Molinario - stiamo lavorando per la programmazione sul territorio. L'amministrazione comunale, trasferisce i fondi al consorzio sociale per potenziare l'assistenza ai disabili.

Il 2025 segnerà anche l'inaugurazione del nuovo polo, sede del consorzio sociale nell'ex scuola arti e mestieri.

Uno sportello per famiglia, dodici posti letto in forma residenziale e assistenza. Oggi assicurare i servizi sociali non è semplice, ma fortunatamente con la cooprogrammazione e gli attori messi in campo, il comune ha fatto uno sforzo notevole ed è in grado di garantire un intervento in caso di emergenza sociale.

Trasferiti ulteriori fondi al consorzio, (fondi di solidarietà comunale) da parte del ministero pari a circa 300.000 euro, oltre ai 200 (fondi unici di ambito. Con 500.000 euro sarà possibile svolgere le attività rivolte alle fasce deboli.