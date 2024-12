Ariano: la melodia degli zampognari tra gli anziani del Minerva Festività natalizie all'insegna della gioia e del divertimento. Ecco i vari momenti

Festività natalizie all'insegna della gioia e della semplicità tra gli anziani del centro Minerva con le parole di Papa Francesco: "In Gesù, assaporeremo lo spirito vero del Natale: la bellezza di essere amati da Dio".

Dopo essersi vestiti del Natale e trascorso momenti religiosi e musicali, dalla celebrazione di don Ottone Morra al pomeriggio con gli amici di Teora e l'associazione Panacea, lunedì ci sarà la tombolata con i ragazzi della scuola superiore Ruggero II.

Un pomeriggio speciale in compagnia per celebrare insieme il calore del Natale. Grande attesa per gli zampognari di Pietrelcina, Antonio ed Ettore e i Menestrelli di Teora.

Ma il programma non finisce qui. Il 17 dicembre, giochi di società e mercatini. Il 19 sempre nel pomeriggio, santa messa di Natale. A seguire babbo Natale, consegnerà doni agli ospiti in collaborazione con l'associazione Panacea. Il 23 alle 16.00, tombolata e mercatini aspettando il Natale, giochi di società e canti natalizi il giorno 24 e il 27 celebrazione nel salone delle feste. Nuova super tombolata, salutando il 2024, il 30 dicembre. L'ultimo dell'anno, torneo di scopa e canti natalizi.

Arriviamo al 2025. Due le iniziative in programma. Il giorno 2 alle 16.00, tombolata insieme all'associazione Panacea guidata da Maria Spina Pratola e il 3 santa messa dell'Epifania nel salone delle feste.

Nel periodo natalizio sono esposti i manufatti realizzati con impegno dagli ospiti con l'aiuto e il prezioso sostegno delle animatrici. Dal centro Minerva l'augurio a tutti di buon Natale e felice anno nuovo.