Piccoli esploratori per un territorio pulito: il fascino del metal detecting Un progetto all'insegna del gioco e della sostenibilità partendo dai bambini in Irpinia

DetectorMania, annuncia un innovativo progetto pensato per i più piccoli e per la tutela dell'ambiente. Nato dall’idea di Antonio Junior Melchionna, originario di Ariano Irpino ed Emilio Grieci, di Bonito, entrambi appassionati di tecnologia, attività all'aperto e innovazione, DetectorMania è uno spazio dedicato a promuovere il mondo del metal detecting e degli sport all’aperto con un approccio fresco e coinvolgente. A partire dalla primavera del 2025, potrebbero prendere vita in Irpinia una serie di eventi che coniugano divertimento, educazione ambientale e attività all'aria aperta.

Un progetto all'insegna del gioco e della sostenibilità

L'iniziativa ha un duplice obiettivo: avvicinare i bambini al mondo delle attività all’aperto in modo coinvolgente e formativo, che stimoli l'esplorazione e la conoscenza del territorio e, al contempo, promuovere la bonifica delle aree comuni del territorio irpino.

Gli eventi potrebbero essere pianificati in parchi, giardini e spazi pubblici, promuovendo il coinvolgimento diretto delle famiglie e cercando il supporto di amministrazioni locali per garantire una collaborazione efficace. Verranno messe in atto tecniche di scavo che non rovinano il prato, il giardino o qualsiasi altro spazio, utilizzando il metodo di sollevare la zolla per preservare l'integrità dell'area.

Nel corso degli appuntamenti, bambini e adulti potrebbero avere l'opportunità di utilizzare metal detector per esplorare le aree designate.

Si cercherà la collaborazione delle forze dell'ordine al fine di assicurare il rispetto delle normative vigenti e garantire lo svolgimento delle attività in totale sicurezza. In caso di ritrovamenti di oggetti di valore storico o di natura sospetta, le autorità competenti interverrebbero immediatamente.

Inoltre, a conclusione dell'evento, tutti i partecipanti, bambini e adulti, potrebbero ritrovarsi in un posto prestabilito per pranzare o fare merenda. Ovviamente, saranno divulgati eventuali programmi a tempo per organizzare al meglio l'attività.

Gli eventi organizzati offrirebbero ai bambini un'opportunità per riscoprire il piacere delle attività all'aperto lontano dagli schermi, stimolando il movimento fisico e la creatività. Al tempo stesso, le giornate rappresentano un'occasione per educare i più piccoli al rispetto dell'ambiente attraverso la pulizia delle aree comuni e per favorire la socializzazione, incoraggiando la collaborazione e il rafforzamento dei legami tra coetanei.

Si tratta di un'importante opportunità per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della natura e alla cura del territorio.

Grazie all'impegno degli ideatori del progetto, l'Irpinia si appresta ad accogliere un'iniziativa innovativa che guarda al futuro, unendo passione, educazione e valorizzazione del patrimonio locale.