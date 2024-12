Grottaminarda: al via il progetto di servizio civile ambientale Stamane la firma da parte dei quattro operatori reclutati tramite avviso pubblico

Entra nella fase operativa il progetto di servizio civile ambientale "Primula Irpinia". I 4 giovani operatori reclutati tramite avviso pubblico, hanno sottoscritto questa mattina, a Palazzo di Città, il contratto.

Per la prima volta a Grottaminarda il servizio civile universale riguarda il settore "patrimonio ambientale e riqualificazione urbana".

Gli operatori avranno, infatti, il compito di favorire la cura, la tutela e la riqualificazione degli spazi pubblici attraverso interventi di monitoraggio, pulizia e manutenzione del verde pubblico.

"La tutela del verde e la pulizia degli spazi pubblici rappresenta uno degli elementi fondamentali per rendere sempre più bella e vivibile la nostra città - spiega il delegato all'ambiente e al servizio civile, Antonio Vitale - e questo progetto sarà importante per contribuire a raggiungere gli obiettivi prefissati. Con il supporto di questi ragazzi riusciremo a far fronte a diverse criticità confidando sempre, ovviamente, nel senso civico di tutti i cittadini".

"Grazie a questo progetto - afferma la delegata al personale, Franca Iacoviello - potremo contare su quattro nuove risorse per far fronte alle innumerevoli esigenze in materia di pulizie e tutela dell'Ambiente che una Città in continuo sviluppo come Grottaminarda richiede. Ringrazio i ragazzi che hanno creduto in questo progetto con l'auspicio che espleteranno nel migliore dei modi i servizi che andranno a svolgere".

La selezione degli operatori volontari è stata finanziata all’agenzia Agorà, in regime di convenzione con il comune di Grottaminarda, dal dipartimento per le politiche giovanili ed il servizio civile universale.