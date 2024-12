Aree interne: Cascio incontra gli amministratori dei trenta comuni della diocesi Dalla scuola al mondo del lavoro

Dopo i riscontri positivi emersi dalle passate occasioni, proseguono gli incontri proposti dall’arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia con i sindaci e i consiglieri comunali per momenti formativi e scambio di esperienze.

Il quarto appuntamento della serie si terrà domani venerdì 20 dicembre 2024 alle ore 16.00 nella sala “Monsignor Chiusano” dell’IISS Francesco De Sanctis in Sant’Angelo dei Lombardi.

I relatori, Pietro Caterini, dirigente scolastico IISS F. De Sanctis, e Carmine Tirri, direttore Its Academy Antonio Bruno, rifletteranno sulla tematica “La realtà giovanile. Dalla scuola al mondo del lavoro”. Franco Di Cecilia modererà gli interventi. Parteciperà, inoltre, una rappresentanza degli alunni degli Istituti Superiori di secondo grado del territorio diocesano.

Al termine degli interventi si aprirà un dibattito sul tema, portando anche esperienze vissute e desideri di corresponsabilità amministrativa. Sarà anche l’occasione per lo scambio di auguri per il Santo Natale e per il nuovo anno ormai alle porte.

"La Chiesa - sostiene l’arcivescovo Pasquale Cascio - vuole continuare a proporre momenti formativi che pongano sullo stesso sentiero chiesa e comuni ricadenti nel perimetro diocesano.

Lo sviluppo, la salvaguardia e il benessere delle popolazioni dei nostri paesi restano le stelle polari che ci animano; dunque sentiamo forte la chiamata a servire questo pezzo d’Irpinia, mettendo da parte inutili egoismi o chiusure deleterie e scegliendo di volta in volta temi che segnano il vissuto del nostro quotidiano".