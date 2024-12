Grottaminarda: approvato il bilancio di previsione finanziario Un grande lavoro di squadra tra amministratori ed uffici

Il consiglio comunale di Grottaminarda nella seduta di ieri, giovedì 19 dicembre, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027, per la prima volta entro la data del 31 dicembre grazie ad un lavoro di squadra tra amministratori ed uffici.

Una seduta corposa in cui sono stati discussi ed approvati tutti e 12 i punti all'ordine del giorno a cominciare dal regolamento per il rilascio dei tesserini per gli hobbisti e poi la variazione al documento unico di programmazione, periodo 2024/2026, per inserire un'importante opera pubblica quale la costruzione della mensa scolastica grazie ad un finanziamento Pnrr, le ratifiche di variazione di bilancio approvate con deliberazione di giunta comunale, le aliquote Imu per il 2025, la ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente ed il riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi a vecchie cartelle esattoriali ed a sentenze della corte d'appello di Napoli e del tribunale di Benevento sempre per vecchi contenziosi.

Approvato anche il Dup 2025/2027: "Il documento unico di programmazione mette insieme tutti gli atti di programmazione messi in campo da questa amministrazione - ha spiegato il sindaco Marcantonio Spera - Ci preme precisare che le attività, almeno per quanto attiene il piano triennale delle opere pubbliche e la programmazione del fabbisogno del personale, sono in continuo fermento, visti i tanti progetti che questa amministrazione ha posto in cantiere con le risorse previste dal Pnrr.

Ne è la prova il finanziamento dell'asilo e della mensa. Poco importa se saremo costretti ad effettuare svariate variazioni al presente documento già a partire dai primi giorni del prossimo anno che comporteranno ulteriori passaggi in consiglio per aggiornare le attività di programmazione, la cosa più importante è quella di vedere il nome del nostro comune nei vari decreti di assegnazione del Ministero. Questo è il vero premio per il duro lavoro che stiamo facendo».