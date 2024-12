Ariano, caso acqua inquinata, Franza: tra 48 ore valuteremo decisione Quadro in netto e tendenziale miglioramento, che deve essere però certificato

Lunedì prossimo è previsto un nuovo aggiornamento e una probabile decisione da parte del comune sulla questione acqua contaminata nelle quattro contrade arianesi: Serra, Santa Barbara, Bagnara e Foresta. Nella giornata di oggi sono stati effettuati nuovi prelievi.

Il sindaco Enrico Franza fa il punto della situazione in un video pubblicato sulla sua pagina social: "E' un disagio, quello che stanno vivendo gli abitanti a dir poco insopportabile. L'amministrazione comunale, sta monitorando la situazione, già da giorni in sinergia con alto calore e asl.

Le analisi dell'acqua sono state effettuate giornalmente. Dalle ultime eseguite, sembrerebbe che si stia ritornando ad una condizione di normalità, ad una conformità a quelli che sono i parametri di riferimento.

Le ultime analisi dell'alto calore sono state effettuate il giorno 20 dicembre e oggi ci restituiscono un quadro in netto e tendenziale miglioramento, che deve essere tuttavia certificato dall'esito delle analisi congiunte eseguite stamane insieme all'asl. Se l'esito dovesse essere favorevole, come tutti chiaramente auspichiamo, tra 48 ore, valuteremo conseguenzialmente, la possibilità di revocare l'ordinanza. Intento ringraziare i cittadini di queste contrade, per la loro pazienza. Oltre al danno, la beffa. Stiamo vivendo una fase di crisi idrica che sta attanagliando tutti i comuni. E non solo scarseggia l'acqua, che abbiamo dovuto affrontare anche un caso increscioso di inquinamento".