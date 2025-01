Ariano: nessun ferito da botti: notte di capodanno tranquilla in pronto soccorso Niente nascite nel reparto di ginecologia allo scoccare della mezzanotte

Nessun ferito da botti e accesso in ospedale per abuso di alcol. Pronto soccorso inoperoso nella notte di capodanno al Frangipane Bellizzi dove l'equipe di turno aveva già allestito in piano di emergenza per affrontare eventuali criticità. Il personale sanitario diretto da Silvio D'Agostino, ha avuto il tempo per brindare al 2025.

Niente nascite nel reparto di ginecologia allo scoccare della mezzanotte. L'ultima risale al pomeriggio di domenica scorsa. Strade deserte e pienone in tutte le attività ristorative della città dove si è mangiato bene e brindato al nuovo anno in comitiva. In molti sono giunti da fuori provincia, con pullman privati e auto e c'è chi ha preferito anche pernottare nelle strutture ricettive per evitare di mettersi alla guida con un tasso alcolemico superiore alla norma alla luce della nuova legge sulla sicurezza stradale.

Un capodanno tutto sommato tranquillo. Niente furti nelle abitazioni nonostante molte di esse siano rimaste incustodite per il gran cenone fuori. Si è sparato molto e a lungo ovunque. Ma nelle aree interne sembra aver funzionato il buon senso, grazie ai controlli capillari e ai numerosi appelli alla prevenzione da parte delle forze dell'ordine.