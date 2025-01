Chiusano di San Domenico: il presepe vivente nel suggestivo borgo Ripa Figuranti in abito d’epoca rappresenteranno gli antichi mestieri

La proloco Piero De Napoli Chiusano di San Domenico, con il patrocinio del comune, organizza il presepe vivente nel suggestivo borgo Ripa del paese, recentemente riqualificato.

In un suggestivo scenario, figuranti in abito d’epoca rappresenteranno antichi mestieri. Il borgo sarà animato da un ricco viavai di personaggi pronti ad accogliere i visitatori e farli sentire parte della magica atmosfera del presepe vivente, dove degustare prodotti tipici locali e ammirare antiche arti e mestieri come il pastore, il maniscalco, il casaro, le pasticciere, il castagnaro, i boscaioli, l’apicoltore, la filanda, il falegname, musici, l’ arrotino, il pastaio, il rigattiere, il calzolaio.

Il visitatore sarà accolto da musica itinerante in un’alternanza di antichi mestieri e piccole degustazioni come nella locanda e la cantina, per poi raggiungere il cuore del borgo antico dove rendere omaggio alla capanna della natività.

L'appuntamento è per il giorno 6 gennaio 2025 a partire dalle ore 18:00. In occasione dell’Epifania, alle ore 21:00 verrà rappresentato l’arrivo dei Re Magi. Viene rivolto dagli organizzatori un ringraziamento a tutte le associazioni presenti sul territorio per la gentile collaborazione nel recuperare e raffigurare antichi mestieri.