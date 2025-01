Epifania, Usmia Esercito: un bel gesto di solidarietà da Aiello del Sabato Donato un videoproiettore all'associazione Il Fiorellino e la Tartaruga

Oggi 6 gennaio 2025, l'Usmia Esercito, in occasione del musical "Peter Pan" svoltosi nel centro sociale "Madre Teresa di Calcutta", ha donato un videoproiettore all'associazione "Il Fiorellino e la Tartaruga".

Fondata nel 2019 da Claudia Garofalo e Federica Saporito, mamme di Alessio e Martina, due bambini autistici di 11 anni, l'associazione ha avuto come obiettivo principale la sensibilizzazione sul tema dell'autismo e la creazione di progetti inclusivi e di supporto alle famiglie.

Tra le numerose iniziative dell'associazione, si sono distinte:

"La panchina blu": presente in quasi 40 comuni dell'Irpinia, simbolo di vicinanza alle famiglie con soggetti autistici.

"RaccontiAmo l'autismo": un progetto nelle scuole dell'infanzia e primaria in cui Claudia e Federica hanno raccontato fiabe di loro creazione, incentrate sull'inclusione, il rispetto e la diversità come valore.

"CioccolAutismo": laboratori di teatro, manipolazione e cucina per bambini e ragazzi autistici.

Attualmente, l'associazione è stata impegnata nella realizzazione di un musical che ha visto protagonisti 8 ragazzi autistici di età compresa tra gli 8 e i 14 anni. L'Usmia ha deciso di contribuire a questo importante progetto donando un videoproiettore, strumento fondamentale per le attività dell'associazione e per la realizzazione degli spettacoli.

Erano presenti all'evento i rappresentanti di Usmia, Claudio De Gennaro, Massimo Merolla e Maria Rosaria Migliaccio. Durante l'evento, Claudio De Gennaro ha espresso il suo più sincero ringraziamento all'associazione, descrivendola come "un'organizzazione che ha saputo diventare un faro di speranza, di sensibilizzazione e di inclusione per la nostra comunità". "Il videoproiettore arricchirà notevolmente le nostre attività e i nostri progetti" - ha, invece, dichiarato Federica Saporito, cofondatrice dell’associazione.

L'unione sindacale militari interforze associati (Usmia) è un’associazione professionale a carattere sindacale che rappresenta i militari in servizio e in ausiliaria dell'esercito Italiano, della marina militare ivi compreso il corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera e dell'arma dei carabinieri.

Usmia ha lo scopo fondante di tutelare il personale militare offrendo, tra l’altro, vari servizi come consulenza legale, psicologica, previdenziale e assistenza in materia di pari opportunità e tutela genitoriale.

Recentemente, l'Usmia ha organizzato una serie di eventi di beneficenza, tra cui: Cena solidale “Sapori di solidarietà”: iniziativa benefica a sostegno dell’associazione “Castello Insieme per l’autismo”.

“Natale Insieme 2024”: una giornata di solidarietà e cultura organizzata insieme ad Amici del Tricolore.

26ª edizione della staffetta Telethon Udine (da remoto): tenutasi dal 22 novembre al 1 dicembre 2024, ha raccolto fondi a favore della Fondazione Telethon.

Questi eventi hanno dimostrato l'impegno continuo dell'Usmia nel sostenere la comunità e promuovere la solidarietà. La donazione del videoproiettore all'associazione "Il Fiorellino e la Tartaruga" è stata un ulteriore esempio dei valori di solidarietà, tradizione e appartenenza promossi dall'Usmia.