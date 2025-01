Ariano Irpino, Il Piccolo Principe in scena al teatro comunale Lo spettacolo si terrà in un unico spettacolo alle ore 16

di Paola Iandolo

Il 12 gennaio, alle ore 16.00, il Teatro Comunale di Ariano Irpino ospiterà uno spettacolo che promette di incantare e commuovere il pubblico di tutte le età: "Il Piccolo Principe", in una suggestiva versione con burattini.

Un'occasione unica per grandi e piccini di immergersi nell’universo onirico e ricco di insegnamenti della celebre opera di Antoine de Saint-Exupéry. Lo spettacolo, che si terrà in un unico orario, è un viaggio che tocca temi universali come l’amore, l’amicizia e la ricerca di ciò che davvero conta nella vita.