Cenere e addirittura brace ardente nei bidoni: stupida inciviltà ad Ariano Ecco che cosa accade in contrada Santa Maria a Tuoro tra i rifiuti

Cenere e qualche volta addirittura anche brace ardente. Inqualificabile e stupida inciviltà alla frazione Santa Maria a Tuoro di Ariano Irpino. Residenti indignati: "Per colpa di qualche abitante, perchè di questo si tratta, siamo costretti a subire questo scempio. Una volta stava per divampare anche un incendio. E' veramente assurdo. Anche questo week end è avvenuto lo sversamento multimateriale. C'è l'immondizia già per lunedì".

Ma l'inciviltà che il comune sta fronteggiando con tutti i mezzi a disposizione e sanzioni da parte della polizia municipale non risparmia altre zone della città, da contrada Tesoro dove sono ritornati gli sversamenti abusivi a Cannelle nei pressi dell'Area Mennea e persino davanti ai cancelli dell'isola ecologica di Camporeale. In contrada Casone abbiamo visto con i nostri occhi l'assessore Toni La Braca rimuovere a mano alcuni ostacoli davanti ad una delle ecoisole.

Mancata raccolta di rifiuti invece, non da addebitare ai residenti, in via Fontananuova sul luogo della frana, dove evidentemente bisognerà trovare una collocazione diversa dei cassonetti.