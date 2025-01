Ariano, manca l'energia elettrica: mattinata di disagi a corso Vittorio Emanuele In difficoltà famiglie e attività commerciali

Disagi per alcune attività commerciali e residenti di corso Vittorio Emanuele ad Ariano Irpino a causa di un black out che ha interessato la linea elettrica.

"Non sappiamo cosa sia potuto succedere ci dice una donna - abbiamo provato a contattare qualcuno ma senza alcun risultato".

Una mattinata dunque all'insegna dei disagi. Non risultano in zona avvisi relativi ed eventuali distacchi di energia elettrica per lavori. La zona in questione riguarda il tratto che dall'ingresso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi porta verso il bivio di contrada San Liberatore. La corrente manca solo su un lato della strada. Qualcuno può fornire una spiegazione su questo improvviso disservizio?

Stando ad una serie di informazioni raccolte, il problema sarebbe stato causato dalla caduta di un albero, lungo la strada che porta a Valleluogo all'altezza di Giorgia per intenderci. L'Enel nel momento in cui ha ricevuto la segnalazione si è subito attivata per ripristinare il servizio.