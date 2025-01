Santo Stefano del Sole: il paese in cui si respira aria buona Lo confermano i risultati della centralina Aura di Legambiente

Resi noti da Legambiente i dati sulla qualità dell’aria del comune di Santo Stefano del Sole. Il comune ospita dal giugno 2023 una delle centraline della rete Aura sparse sul territorio provinciale.

I dati per il comune che a maggio di quest’anno è entrato nella rete dei paesi più sostenibili di Italia e premiato come paese riciclone 2024 sono essenzialmente positivi e la qualità dell’aria rientra nei parametri di legge ed è sicuramente un’eccezione per i paesi della Valle del Sabato.

Un ulteriore riconoscimento pe ril paese che in soli due anni è entrato a far parte della Rete dei paesi più sostenibili di Italia ed è stato premiato come paese riciclone 2024.

Tornando alla qualità dell’aria nel 2023 la media dei valori di PM10 è stata di 14,6 µg/m3 (il limite massimo è di 40 µg/m3 )mentre quelle di Pm 2,5 è stato di 12,5 µg/m3 (il limite massimo è di 25 µg/m3)

I valori sono addirittura migliorati nel 2024, il valore Pm10 è sceso a 14,1 µg/m3 mentre quello di Pm 2,5 è stato di 12,3 µg/m3

“Santo Stefano si conferma il paese in cui si respira aria buona, il lavoro messo in campo sta dando i suoi frutti. I dati di Legambiente ci confortano e ci danno al forza per continuare il nostro lavoro - afferma il sindaco Gerardo Santoli - grazie al presidente del circolo di Legambiente Alta Valle del Sabato Filomena Vittoriano insieme a Sabatino De Vita per il supporto dato. Bisogna comunque continuare sempre a tenere alta la guardia.”

Le centraline della rete Aura permettono di registrare i livelli di inquinamento dell’aria che respirano più di 100.000 persone in un’area che si estende da Prata Principato Ultra a est a Mercogliano a ovest, fino a Solofra e Montoro a Sud

Le polveri fini, denominate PM10, sono delle particelle inquinanti presenti nell'aria che respiriamo. Queste piccole particelle possono essere di natura organica o inorganica e presentarsi allo stato solido o liquido. Le particelle sono capaci di adsorbire sulla loro superficie diverse sostanze con proprietà tossiche quali solfati, nitrati, metalli e composti volatili.

Le polveri fini vengono classificate secondo la loro dimensione, che può determinare un diverso livello di nocività. Infatti, più queste particelle sono piccole più hanno la capacità di penetrare nell'apparato respiratorio.

Le PM10 possono essere inalate e penetrare nel tratto superiore dell'apparato respiratorio, dal naso alla laringe. Le PM2,5 possono essere respirate e spingersi nella parte più profonda dell'apparato, fino a raggiungere i bronchi.