Ariano: sta franando la strada che costeggia la discarica di Difesa Grande Sopralluogo da parte del dirigente dell'area tecnica Angelo Morella e dell'assessore Toni La Braca

Sta franando la strada che costeggia la discarica di Difesa Grande e l'ex Smae ad Ariano Irpino. Una mulattiera che tra un pò difficilmente potrà essere transitabile in auto.

La situazione a Consini, così si chiama la zona, è davvero molto precaria e datata. A valle ci sono tre famiglie, altre vivono altrove e sei aziende agricole. Stamane c'è stato sul posto un sopralluogo da parte del dirigente dell'area tecnica Angelo Morella insieme all'assessore Toni La Braca.

Otre a Difesa Grande sono state visitate anche altre zone rurali interessate da criticità. Il comune intende fare una mappatura generale per cercare di intervenire nelle zone più a rischio. Difesa Grande in particolare allo stato attuale è in completo dissesto.

Non si tratta di semplici buche da poter rattoppare. Lo scivolamento riguarda ampi tratti. Situazione dunque particolarmente delicata. La questione è attenzionata. Nei prossimi giorni Morella e La Braca faranno il punto della situazione insieme al sindaco Enrico Franza a palazzo di città sulla delicata questione.