Veronica, da Melito Irpino a Zelig: "Danzare è tutta la mia vita" La talentuosa ballerina ventenne da mercoledì nel corpo di ballo della trasmissione di Mediaset

Si chiama Veronica Belmonte: segni particolari talentuosa e bellissima. Veronica dallo scorso mercoledì la vediamo danzare nel corpo di ballo di Zelig, il fortunato format di Mediaset dedicato alla comicità. Ama il ballo fin da quando era solo una bambina, Veronica Belmonte, di Melito Irpino. Nata a Bologna, cresciuta nella sua Melito paese di origine della sua famiglia, ora vive a Milano. Veronica ha lavorato sodo per diventare una talentuosa ballerina studinando danza classica, contemporanea e moderna. “Sono emozionatissima, sto vivendo un sogno”, racconta emozionata la giovane ballerina irpina. Veronica drequenta l’accademia di danza di Milano danche House di Susanna Beltrami e ha frequentato per anni una piccola scuola di ballo di Grottaminarda Asd Lets’dance, dove si è formata .Emozionatissimi per i suoi successi la mamma Silvana,papà Crescenzo e sua sorella Pamela, che orgogliosa spiega: “Mia sorella ci mette tanta passione. Ha lavorato e studiato sodo per arrivare dove è. Quando la vedo ballare mi emoziono ogni volta, perchè Veronica riesce a trasmettere tutta la gioia che prova nel fare ciò per cui è nata: danzare. Cosa le auguro? Di continuare a danzare su palchi prestigiosi, riuscendo a realizzare ogni suo obiettivo, conservando quel sorriso speciale che la rende una persona unica”.