Giornata dell'infanzia missionaria: gioia ed emozioni a Melito Irpino La straordinaria accoglienza della parrocchia di Sant'Egidio Abate

Si è celebrata in Irpinia come nel resto del mondo la giornata dell'infanzia missionaria, tradizionalmente in programma il giorno dell'Epifania. Iniziative segnate ovunque da un filo rosso, nel segno della pace e solidarietà, per sensibilizzare la gente a sostenere progetti in favore dei bambini in situazioni di disagio e povertà, in tutto il mondo.

Grande gioia e coinvolgimento a Melito Irpino, una delle parrocchie più dinamiche in Irpinia grazie al dinamismo di don Michele Puopolo e il suo validissimo team. Sono stati loro quest'anno ad ospitare il vescovo Sergio Melillo e gli oltre 250 bambini e ragazzi della diocesi Ariano Irpino-Lacedonia.

I sacerdoti hanno cantato e suonato con i bambini, insieme alle suore oblate di San Francesco Saverio come sempre brave e coinvolgenti. Dai bambini l'omaggio al vescoco con le lettere tra le mani a formare uno striscione: "Vescovo Sergio Melillo ti vogliamo bene":

Il coordinatore e referente nazionale don Claudio Lettieri ha espresso insieme al vescovo grande riconoscenza e ringraziamento alla parrocchia Sant'Egidio Abate di Melito per l'accoglienza, l'organizzazione nel teatro parrocchiale. E non poteva mancare alla fine un delizioso momento di ristoro per tutti i partecipanti.