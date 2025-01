Contrada: "I 100 anni dalla nascita del vice questore Antonio Ammaturo" L'evento in ricordo di un eroe il 25 gennaio alle 17.00 nella chiesa di San Giovanni Battista

Il comune di Contrada in collaborazione con l'associazione Libera presenta: "I 100 anni dalla nascita del vice questore Antonio Ammaturo" per celebrare l'eroe. L'evento si terrà il prossimo 25 gennaio alle 17.00 nella chiesa di San Giovanni Battista a Contrada.

Ecco il programma:

Saluti del sindaco Pasquale De Sanctis, intervento del referente provinciale Libera, Davide Perrotta, Graziella Ammaturo figlia del compianto vi questore.

Proiezione del documentario sulla vita di Antonio Ammaturo realizzato da Antonio Emanuele Ricci.

Conclusioni affidate al questore di Avellino Pasquale Picone. Finale musicale a cura del coro di Contrada "Shola Cantorum Jubilate Deo" diretto dal maestro Simone Gambaro.

Libera Avellino: "Proprio mossi dalla consapevolezza del valore di questa storia non possiamo dimenticare che la morte di Antonio Ammaturo, insieme all’agente scelto Pasquale Paola, per mano delle Brigate Rosse (e non solo), resta una pagina nera della Repubblica e che le responsabilità non sono state accertate nella loro interezza. Insieme alla famiglia continuiamo a chiedere l’individuazione dei mandanti, nel nome della Verità e della Giustizia.



Il 25 gennaio cercheremo di dare memoria dal vivo, insieme agli abitanti di Contrada, all’amministrazione comunale e alla famiglia Ammaturo, a cui va come sempre tutto il nostro sostegno e la nostra gratitudine per il loro impegno".