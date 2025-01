Ariano e l'odissea dei postamat: continuamente fuori servizio Da Calvario a Cardito stessa musica

Postamat continuamente fuori servizio dal centro alla periferia ad Ariano Irpino. La musica non cambia dal Calvario a Cardito.

"Ma é mai possibile che nel 2025 appena cominciato, ad Ariano Irpino all'ufficio postale centrale, zona calvario il postamat è sempre fuori servizio - scrive un utente, Antonio Cardinale - e ci dicono sempre la stessa cosa, che è è in fase di aggiornamento. Non ho parole".

Nel Piano di Zona, testardamente non è stato mai sostituito. Riparazioni su riparazioni e soprattutto nei fine settimana fuori servizio. Molta gente, in più di un'occasione si è vista costretta anche in qualche comune limitrofo, per effettuare le operazioni. E' veramente assurdo e vergognoso.

Viene rivolto un appello affinchè possa essere realizzato un terzo sportello automatico, possibilmente funzionante e al riparo della intemperie anche nel popoloso rione Martiri ad Ariano Irpino.