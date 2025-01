Lotta al diabete: giornata di prevenzione in Irpinia a Serino Visite gratuite nei locali dell’oratorio parrocchiale alla frazione Sala

Prevenire è meglio che curare. Fervono i preparativi per la giornata di prevenzione diabetologica in programma sabato prossimo 1° febbraio dalle ore 9.00 a Serino in provincia di Avellino. L’iniziativa prevede il test della glicemia a cura di Pasquale Mone. Una campagna di prevenzione sanitaria gratuita 2025 molto importante.

Le visite saranno effettuate nei locali dell’oratorio parrocchiale di Sala di Serino solo previa prenotazione telefonica.

Grande impegno per la riuscita dell’evento da parte di Salvatore De Feo, patient manager alla clinica Montevergine e attivissimo consigliere all’ordine delle professioni infermieristiche di Avellino.

Ecco i contatti per le prenotazioni:

Salvatore De Feo 347.5560275

Marcello Masi 347.0869630

Una tematica di grandissima attualità quella del diabete. In Italia sono circa 3,9 milioni le persone che hanno dichiarato di aver contratto la malattia di tipo 2. Nel 2022, il 6,6% della popolazione, e nel 2040 si potrebbe arrivare fino al 10%. Le persone più esposte restano gli anziani. Ma anche persone di mezza età. Secondo Italian Barometer Diabetes Report: "Gli over 74 hanno un rischio di quasi otto volte maggiore rispetto ai 45-54enni, i maschi +40% di rischio rispetto alle donne e i residenti nel meridione +50% rispetto ai residenti al nord.