Montefredane: cittadinanza onoraria al regista Joe Dante autore di Gremlins La cerimonia sabato 1° marzo 2025 alle ore 18:00 nella sala consiliare del comune

Il viaggio alla scoperta delle proprie radici prosegue con un evento particolarmente atteso che si terrà sabato 1 marzo 2025 alle ore 18:00, nella sala consiliare del comune di Montefredane.

Il celebre regista statunitense, Joe Dante, sarà protagonista di un incontro in collegamento Zoom, dove avrà l'opportunità di parlare della sua lunga e illustre carriera cinematografica, con un focus particolare sul suo contributo al genere fantastico e horror, ricordando il suo più grande successo Gremlins del 1984.

"L'incontro rappresenta un'opportunità unica per approfondire il percorso artistico di Dante, conoscere i suoi lavori più iconici e scoprire come la cultura e la storia abbiano influenzato il suo approccio al cinema.

Un incontro con la comunità di Montefredane che ha dato i natali al celebre artista e che cade in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria a Joe Dante da parte dell'amministrazione comunale".

Spiega il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, che aggiunge: "Si tratta di un riconoscimento speciale per il suo contributo alla cultura e all'arte cinematografica internazionale". Questo gesto assume un valore ancor più profondo, considerando che il padre di Joe Dante era originario di Montefredane, creando così un legame affettivo e culturale tra il regista e la comunità locale. Il conferimento della cittadinanza onoraria celebra non solo la carriera di Dante, ma anche le sue radici familiari e il legame storico con il nostro territorio.

L'evento è aperto a tutta la cittadinanza, che è invitata a partecipare e a condividere questo momento di celebrazione e crescita culturale. Un'occasione imperdibile per immergersi nel mondo affascinante di Joe Dante e per essere testimoni di un riconoscimento significativo da parte della comunità, in onore delle sue origini e del suo straordinario contributo al panorama culturale mondiale".