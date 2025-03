Esplode condotta idrica nella notte a Montella, stop all'acqua: ecco dove Servizio interrotto nella zona

Esplode condotta, rubinetti a secco. La scorsa notte a Montella si è verificata una rottura alla vecchia rete idrica lungo Via Del Corso, all’altezza del civico 83. Il sindaco Rizieri Buonopane ha annunciato sui social quanto avvenuto, precisando che causa rottura il servizio idrico è stato interrotto.

"Si è dovuto procedere necessariamente alla sospensione del servizio di erogazione nell’area interessata, per consentire ai tecnici di Alto Calore di riparare il guasto. L’intervento è ancora in corso, ci scusiamo per disagio", spiega Rizieri.