Montefredane: confronto tecnico sulla nutrizione del vigneto Innovazione e sinergia per promuovere il territorio

Si è tenuto presso le storiche Cantine Vadiaperti di Montefredane, un interessante incontro tecnico-divulgativo dedicato alla nutrizione del vigneto, rivolto ad agronomi, viticoltori e operatori del settore vitivinicolo.

L’iniziativa organizzata da Raffaele Troisi con la partecipazione dalle cantine di Montefredane ha rappresentato un importante momento di approfondimento sulle più moderne tecniche agronomiche per affrontare le nuove sfide imposte dai cambiamenti climatici e dall’evoluzione della viticoltura.

Durante il confronto sono stati affrontati temi di particolare rilevanza per il comparto vitivinicolo locale, tra cui: l’utilizzo dei biostimolanti in vigneto e i loro effetti positivi sulla resa e sulla qualità dell’uva; le strategie di gestione delle avversità climatiche, con un focus sugli interventi post-gelate tardive e grandinate; il supporto allo sviluppo vegetativo attraverso l’uso di biostimolanti, microrganismi, integratori e aminoacidi liberi.

L’incontro ha offerto anche l’opportunità di condividere esperienze e buone pratiche tra i viticoltori dell’areale del Fiano di Montefredane, favorendo un dialogo costruttivo e orientato all’innovazione.

La giornata si è conclusa con una degustazione dei vini Traerte Vadiaperti, accompagnati da eccellenze gastronomiche locali, nell’atmosfera accogliente dell’aia della cantina.

“Un plauso ai viticoltori dell’areale del Fiano di Montefredane per l’impegno costante nella formazione e nell’aggiornamento tecnico. Siamo convinti che, attraverso una sinergia proficua con le cantine del territorio, si possa valorizzare al meglio la nostra vocazione vitivinicola e promuovere con orgoglio un territorio che genera vini di eccellenza”, ha dichiarato il sindaco Ciro Aquino a margine dell’iniziativa.

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di crescita e qualificazione dell’agricoltura locale, confermando Montefredane come punto di riferimento per la viticoltura campana di qualità.