Ladri in azione ad Aiello del Sabato: il cane abbaia e li mette in fuga Ieri sera nella zona cimitero

Ladri in fuga dal cane ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino. Un tentativo di furto è stato sventato ieri sera nella zona del cimitero, in contrada Baricelle, nel piccolo comune alle porte del capoluogo irpino. Secondo quanto riferito da fonti locali, tre individui non identificati si sarebbero dati alla fuga dopo che un cane, insospettito dai movimenti, ha iniziato ad abbaiare allertando i residenti. Nel tardo pomeriggio di ieri un altro allarme era stato registrato in via Selve Vecchie, a breve distanza dalla zona interessata. Non è al momento confermato se i due episodi siano collegati.Tempestivo in entrambi i casi l'arrivo sul posto delle forze dell'ordine.