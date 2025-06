Schema rendiconto esercizio 2024 a Pietrastornina: lettera al Prefetto La denuncia dei consiglieri Alfonso Lorenzo Urciuolo, Costabile D’Alessandro e Giovanni De Lisa

Alfonso Lorenzo Urciuolo, Costabile D’Alessandro e Giovanni De Lisa, consiglieri comunali presso il Comune di Pietrastornina, avendo esaminato la documentazione inerente lo schema del rendiconto dell’esercizio 2024, consegnato loro in formato cartaceo da parte del ragioniere A. Mogavero, scrivono al Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, Al sindaco del Comune di Pietrastornina Amato Rizzo, al segretario generale del comune di Pietrastornina Nino Grasso, Al responsabile finanziario del comune di Pietrastornina, Mogavero, Al revisore unico c/o il comune di Pietrastornina, Carlo Miele.

"L'articolo 11 c. 6 lett. j) del D. Lgs. 118/2011 prevede che “La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: (…) lett. j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione, in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”; a pag. 28 del parere (favorevole) reso dal revisore, Miele, sul predetto rendiconto, nella sezione denominata “Rapporti con organismi partecipati”, non vi è traccia alcuna dell’asseverazione dei citati rapporti debito/credito, alla data del 31.12.2024, tra il Comune di Pietrastornina ed i propri enti partecipati.

Inoltre, anche la relazione sul rendiconto 2024, da predisporre secondo le modalità previste dall’art. 11, c. 6 del D. Lgs. 118/2011, pur richiamando nell’indice il paragrafo denominato “Esito della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate”, non contiene, nel corpo della Relazione, alcun paragrafo contenente le suddette informazioni.

In considerazione di quanto sopra, ed alla luce di quanto previsto dall’art. 11 c. 6 lett. j) del D. Lgs. 118/2011, oltre a chiedere, come per legge, formale asseverazione da parte del Revisore unico del Comune di Pitrastornina, Miele, in ordine ai predetti rapporti reciproci debito/credito, si segnala che lo schema del Rendiconto 2024, così come predisposto e consegnato allo scrivente, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta Comunale con delibera n. 36 del 29/4/2025, risulta privo della suindicata documentazione, obbligatoria per legge.

Visti i potenziali effetti anche sugli equilibri di bilancio che possono originare da disallineamenti nei rapporti reciproci debito/credito tra il comune di Pietrastornina ed i propri enti partecipati (in particolare, con la società Alto Calore spa) – dei quali il consiglio comunale non verrebbe messo a conoscenza, vista l’assenza delle predette informazioni, pur obbligatorie, si trasmette alle SS.LL. in indirizzo, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per i provvedimenti conseguenziali ritenuti opportuni e/o necessari in considerazione di quanto sopra rappresentato".