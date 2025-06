Don Daniele: "Acqua e speranza a chi vive in condizioni di estrema difficoltà" I fondi raccolti durante la festa di Sant'Antonio destinati alla costruzione di un pozzo in Africa

"Stanno per aprirsi i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova ad Ariano Irpino, una festa ormai

centenaria, che vuole entrare nello spirito di Papa Leone XIV che ha esordito nel suo primo saluto con «La

pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto». Così ha invitato tutta la comunità alla riflessione e all’impegno concreto, in un mondo segnato da tensioni e conflitti. Desideriamo anche noi essere costruttori di pace".

Sono le parole di don Daniele Palumbo, parroco della chiesa di San Pietro Apostolo.

"L'evento che vivremo, non sarà solo una celebrazione religiosa, ma anche un’occasione per riscoprire

il valore della pace, della comunità e della solidarietà, secondo l’esempio di Sant’Antonio e della spiritualità

francescana.

Il comitato festa desidera rinnovare l’invito a questo tempo di giubilo, riflessione e speranza, con una particolare attenzione al voler costruire giorno dopo giorno una società più giusta e fraterna.

La città di Ariano Irpino accoglierà le celebrazioni dal 1° al 15 giugno, con un programma ricco di momenti religiosi, culturali, ricreativi e comunitari, con particolare attenzione ai giorni 13, 14 e 15 giugno, fulcro dei festeggiamenti.

Il 13 giugno, solennità di Sant’Antonio di Padova, il programma religioso prevede: Ore 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 e 21:00 – Celebrazioni eucaristiche nella Chiesa di San Pietro Apostolo, ore 18:30 – Messa solenne presieduta da Sergio Melillo, Vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia,

A seguire Processione del Santo per le vie del quartiere. Il comitato Festa Sant’Antonio di Padova promuove una campagna di solidarietà concreta, a cui tutta la cittadinanza potrà contribuire I fondi raccolti durante la festa saranno destinati alla costruzione di un pozzo in Africa, per portare acqua e speranza a chi vive in condizioni di estrema difficoltà.

Si potrà contribuire anche con una donazione dedicata. Tutta la cittadinanza è invitata, affinché ogni celebrazione, gioco, musica o momento di preghiera diventi espressione di un popolo che cammina insieme, nella gioia e nella speranza".