Caldo infernale in Campania, arriva l'anticiclone Pluto: si va oltre i 40 gradi Bollino rosso a Napoli e temperature infernali per fine mese

Coda di giugno con il caldo da record con l'arrivo di 'Pluto anche in Campania. Come un vero guardiano infernale, Pluto arriva deciso a punirci con una canicola senza precedenti, portando temperature bollenti e un’afa opprimente fin dalle prime ore del giorno., si potranno sfiorare i 40°C all'ombra, tra oggi e i prossimi giorni anche nelle nostra regione e Napoli compare in queste ore tra le sei città da bollino rosso. Rischiano gli anziani, i fragili e i bambini e gli esperti predicano cautela. i colpi di calore saranno il vero rischio per le fasce di popolazione più a rischio.

Oggi sono previsti i primi bollini rossi (livello di allerta 3, il più alto, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute) in sei città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Temperature fino a 40 gradi. Salgono ancora le temperature in Italia. Non farà fresco sul resto d'Italia, perché sarà bollino arancione (livello di allerta 2) ad Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Rieti, Roma, Venezia e Verona.

Un secondo picco sarà raggiunto alla fine di giugno con 40-42 gradi anche in Sardegna e Sicilia ma, in questo caso, il caldo sarà meno umido, quindi torrido e non afoso. Il caldo record dovrebbe continuare, però, almeno fino al 3-4 luglio, se non oltre. Il consiglio, dunque, è di prestare la massima attenzione agli avvisi della Protezione civile e del ministero della Salute. Questa ondata di calore, infatti, potrebbe battere numerosi record al Nord Italia, mantenendo comunque la canicola opprimente su tutto il Paese, isole maggiori comprese.