Patrizia Reale: "Castel Baronia riparte e lo fa con visione e coraggio" La soddisfazione del sindaco in occasione dell'inaugurazione del nuovo asilo nido

"E’ una giornata che resterà nella storia della nostra comunità. Abbiamo inaugurato ufficialmente un servizio fondamentale, atteso da anni.

Una struttura moderna, accogliente, sicura e soprattutto necessaria. Ma questa inaugurazione non è soltanto un’opera pubblica, per la comunità. E’ la prima pietra vera di questa amministrazione. Un segno concreto di ciò che vogliamo essere. Un’amministrazione vicina alle persone, che guarda al futuro partendo dai bisogni veri".

Sono le parole di Patrizia Reale, sindaco di Castel Baronia in occasione dell'inaugurazione del nuovo asilo nido.

"Ciò che facciamo, ha un valore anche oltre i nostri confini. Con l’attivazione di questo centro, entriamo in una rete educativa, che abbraccia oltre 5000 utenze.

Diventiamo un punto di riferimento per tutta l’area. Un servizio del genere ti cambia la vita. Offre serenità, supporto concreto ai genitori, spesso costretti a sacrificarsi, rinunciando persino al lavoro e soprattutto garantisce vere opportunità di crescita per i nostri bambini.

La tana dei lupetti, un servizio educativo di qualità per i bimbi da zero a tre anni, laboratori creativi, espressivi, linguistici. Una mensa e spazi per il riposo, cura, attenzione e amore. E questo è solo l’inizio perché Castel Baronia riparte e lo fa con visione e coraggio".