Valditara a Montefredane: "Qui gestione efficiente e visione strategica" Taglio del nastro per il nuovo campetto dell’Istituto comprensivo Cosimo Caruso grazie al Pnrr

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si è recato questa mattina a Montefredane per l’inaugurazione del nuovo campetto sportivo dell’Istituto comprensivo “Cosimo Caruso”, realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nel corso della cerimonia, il Ministro ha rivolto un articolato messaggio di riconoscimento al Sindaco, Ciro Aquino, e all’amministrazione comunale.

Di seguito il testo integrale della dichiarazione:

“Caro sindaco, grazie per il suo appello così generoso, convinto, sentito per la comunità che amministra, devo dire con grandi capacità.

Quando sono andato a guardare i dati del mio Ministero, le spese e i trasferimenti destinati al Comune che lei sta amministrando, sono rimasto sorpreso per la quantità di iniziative che lei sta portando avanti. Non soltanto questo campo sportivo, cioè 534mila euro di trasferimenti - voglio ricordare che non sono soltanto fondi del Pnrr - noi stiamo avviando un grande progetto di valorizzazione dello sport e di costruzione di palestre in tutta Italia.

Qualcosa come 920 milioni di euro; una cifra che si sta progressivamente avvicinando al miliardo di euro – una cifra mai stanziata prima – di cui un terzo di queste sono fondi Ministeriali.



Poi ho visto anche altre iniziative importanti: due asili, altri 900mila euro, una mensa, altri 400mila euro. Quindi devo dire che c’è una visione dietro questa azione, e c’è anche una capacità di gestire con efficienza, perché voi siete riusciti pure, non soltanto a concludere in tempi giusti, in tempi rapidi, ma anche a risparmiare risorse. Pensate se questa attività fosse moltiplicata su tutti i comuni a cui noi abbiamo destinato cifre così rilevanti: pensate quanti soldi noi avremmo risparmiato per reinvestirli – perché noi abbiamo deciso ovviamente di reinvestire risorse risparmiate. Quindi complimenti per questa sua capacità di gestire con efficienza questa meravigliosa comunità.”



Il Ministro ha quindi rimarcato l’importanza della collaborazione tra istituzioni locali e Governo nazionale per promuovere investimenti destinati allo sport, all’educazione e al benessere dei cittadini, sottolineando come Montefredane rappresenti un esempio virtuoso di utilizzo delle risorse pubbliche.