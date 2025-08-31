Atripalda, muore a 43 anni: addio a Sabino Elia, il volontario dal cuore d'oro Il dramma del volontario della Misericordia morto a soli 43 anni. Oggi i funerali

La comunità di Atripalda è in lutto per la morte di Sabino Elia, che a soli 43 anni è venuto a mancare. Un dolore profondo accompagna i confratelli e le consorelle della Misericordia di Atripalda che hanno condiviso con lui anni di servizio, impegno e fraternità.

Impegno e fraternità

“Con profondo dolore e infinito affetto, la Misericordia di Atripalda ricorda il nostro caro fratello Sabino Elia, che ci ha lasciati. Il suo impegno, la sua disponibilità e il suo sorriso resteranno sempre vivi nei nostri cuori. Ci stringiamo alla sua famiglia con affetto e con la preghiera, certi che il suo ricordo continuerà a guidare il nostro cammino di Misericordia. Riposa in pace, fratello Sabino.”

I funerali

Oggi, nella chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire, i funerali, alle ore 16.30.

"Sabino era tante cose. Il sorriso, a volte quasi beffardo ma sempre bonario. Era la passione per il calcio che condividevamo anche in privato, soprattutto per l’US Avellino 1912 e per l’AC Milan. Era l’amicizia che mi legava al suo caro padre. Era il volontariato a favore della nostra città, con la Misericordia e la Protezione Civile, con quelle uniformi che ormai erano la sua pelle. Era il dialetto tipicamente irpino, con cui mi prendeva spesso in giro. Sabino Elia era - anzi, è - una brava persona". Così Paolo Spagnuolo sindaco di Atripalda ricorda Sabino Elia volontario della Misericordia morto a soli 43 anni.

"L’ultimo ricordo che ho di lui è in un luogo che ti rassegna poche speranze. A fatica cercavo di mantenere il suo sguardo che aveva già capito tutto - spiega Spagnuolo -. Mi chiese di aiutarlo a configurare il suo nuovo smartphone ed io, nonostante non sia molto pratico con la tecnologia, lo aiutai. Uscii da quella stanza con il cuore in subbuglio perché Sabino è per la nostra Atripalda uno dei volti più spontanei, più sinceri. Oggi ( ieri per chi legge, ndr) non è una bella giornata. Tuttavia, mi rende speranzoso avere la consapevolezza che finché ricordiamo nessuno muore.Grazie, Sabino, per l’esempio che ci lasci. Ci mancherai tantissimo".