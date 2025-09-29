Festa dei nonni 2025: fervono i preparativi ad Ariano Come ogni anno, dimostrazione di antichi mestieri, laboratori di pasta e di dolci

Fervono i preparativi ad Ariano Irpino per la festa dei nonni, in programma domenica 5 ottobre.

L'iniziativa è organizzata come ogni anno dall'associazione Panacea Odv in collaborazione con il circolo della terza età piano di zona.

Come ogni anno, dimostrazione di antichi mestieri, laboratori di pasta e di dolci. L'appuntamento è alle ore 9.30.

"Questo giorno - si legge nella presentazione dell'evento - è dedicato a figure essenziali nelle famiglie italiane e nel tessuto sociale che rappresentano non solo la saggezza e l'esperienza ma anche il cuore e l'anima della tradizione familiare.

Grazie alla loro esperienza, i nonni possono trasmettere insegnamenti che vanno oltre le generazioni, contribuendo alla crescita armoniosa dei nipoti e al mantenimento degli usi e costumi nel tempo".

Per info e prenotazioni 339.4865023. Via IV novembre, Ariano Irpino.