Ariano, porta di emergenza guasta e chiusa da un anno a scuola: cosa si aspetta? L'appello urgente da parte dei genitori arriva dalla scuola materna ed elementare Gabriele Grasso

"Siamo pronti ad effettuare una colletta pur di riparare quella porta chiusa ormai da più di un anno con notevoli disagi all'entrata e uscita di scuola per i nostri figli".

Accade ad Ariano Irpino alla scuola materna ed elementare Gabriele Grasso, istituto comprensivo Cardito, nel piano di zona. Il problema a quanto pare è stato più volte sollevato con diversi solleciti dalla scuola al comune ma nulla.

E parliamo di una porta di emergenza sulla quale dovrebbe esserci massima attenzione e priorità. Chi pagherà le conseguenze se dovesse accadere qualcosa di grave?

La porta è rotta e andrebbe sostituita - ci dice un genitore - è un anno che stiamo lottando - la chiusura determina una confusione notevole all'uscita di scuola.

Che sia la volta buona rivolgendoci a ottopagine? Vi ringraziamo per ciò che riuscirete a fare per sensibilizzare chi di competenza, assessorato alla pubblica istruzione, periferie e area tecnica.