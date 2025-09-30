Ariano, porta di emergenza guasta e chiusa da un anno a scuola: cosa si aspetta?

"Siamo pronti ad effettuare una colletta pur di riparare quella porta chiusa ormai da più di un anno con notevoli disagi all'entrata e uscita di scuola per i nostri figli".
Accade ad Ariano Irpino alla scuola materna ed elementare Gabriele Grasso, istituto comprensivo Cardito, nel piano di zona. Il problema a quanto pare è stato più volte sollevato con diversi solleciti dalla scuola al comune ma nulla.
E parliamo di una porta di emergenza sulla quale dovrebbe esserci massima attenzione e priorità. Chi pagherà le conseguenze se dovesse accadere qualcosa di grave?
La porta è rotta e andrebbe sostituita - ci dice un genitore - è un anno che stiamo lottando - la chiusura determina una confusione notevole all'uscita di scuola.
Che sia la volta buona rivolgendoci a ottopagine? Vi ringraziamo per ciò che riuscirete a fare per sensibilizzare chi di competenza, assessorato alla pubblica istruzione, periferie e area tecnica.