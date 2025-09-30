Ariano Sos, mensa e asilo nido: quando si parte? L'appello delle famiglie

Molti genitori hanno più volte provato a sollecitare un avvio quasi contemporaneo all'inizio delle attività scolastiche del servizio mensa. Ma nulla. Non c'è stato verso.

La questione è stata sottoposta all'essessorato di competenza alla pubblica istruzione ma finora senza esito alcuno.

Lo scorso anno scolastico addirittura la mensa è terminata quasi un mese e mezzo prima del termine della scuola. Se c'è qualcuno, batta un colpo...

"A maggior ragione - fanno presente i genitori - con la settimana corta e l'uscita alle ore 14 che costringe alla doppia merenda mattutina (e i bambini,non mangiano a pranzo quando rientrano a casa), chiediamo di attivare quanto prima la mensa".

Altra questione urgente l'asilo nido: "Il bando è stato pubblicato solo l'11 settembre e ancora non si sa quando si parte. Forse nessuno ha compreso finora un aspetto, quanto questo territorio non sia un paese per mamme lavoratrici".