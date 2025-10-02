Festa dei nonni 2025: emozioni e creatività al plesso Pasteni ad Ariano Si distingue in ogni ricorrenza l'istituto comprensivo Don Milani diretto da Filomena Colella

Oggi 2 ottobre 2025, la scuola primaria del plesso Pasteni, istituto comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Ariano Irpino diretto da Filomena Colella, ha celebrato la festa dei nonni con una manifestazione davverro emozionante ed originale.

I bambini delle varie classi hanno partecipato con entusiasmo a diverse attività, tra cui poesie, letture e canti.

La classe quarta A ha realizzato un libricino intitolato "Il segreto del giardino incantato", pieno di creatività e amore. I messaggi scritti dalle mani dei bambini sono stati particolarmente toccanti.

La dedica del libricino recita: "Ai nostri cari nonni, con tutto l'affetto e la gratitudine per la vostra presenza speciale. Questo libricino è il nostro regalo per dirvi grazie..."

La storia "Ii segreto del giardino incantato": narra di un giardino magico dove i fiori parlano e le farfalle danzano, simboleggiando l'amore e i ricordi felici della famiglia. La nonna spiegò ai nipoti che ogni abbraccio, ogni sorriso, ogni carezza aveva fatto nascere un fiore. Il nonno colse un seme luminoso dall'albero e lo mise nelle mani dei nipoti, dicendo: "Questo seme crescerà con voi. Portatelo sempre nel cuore: è l'amore che ci unisce".

Da quel giorno i nipoti non dimenticarono mai il segreto del giardino incantato. Il libricino si conclude con un messaggio profondo sull'importanza dell'amore e della pace.

Alla fine della giornata, gli alunni guidati dalle docenti hanno omaggiato i nonni presenti con gesti di affetto. La festa è stata un'occasione per rafforzare i legami tra le generazioni e per celebrare l'importanza della famiglia.

"In questo momento di guerre e morte, vorremmo dedicare un pensiero speciale a tutti i nonni e i nipoti del mondo. Che la Festa dei Nonni sia un'occasione per riflettere sull'importanza dell'amore, della pace e della famiglia. Speriamo che i legami tra le generazioni possano essere un baluardo contro la violenza e la discordia, e che ogni nonno e ogni nipote possano prendersi per mano e vivere in un mondo più pacifico e più amorevole".