L'evoluzione dei servizi funebri: ecco la casa funeraria Lo Conte ad Ariano Una lunga storia. L'agenzia attiva ormai da quasi un secolo, si avvia alla quarta generazione

"Il riposo eterno è un momento sempre intimo e privato per chi perde un congiunto. Ma se condiviso in un luogo di silenzio e raccoglimento allevia il dolore della perdita. È questo in fondo il concept della casa funeraria, nuova formula delle onoranze funebri".

E' questo il messaggio di presentazione dell'impresa di onoranze funebri Lo Conte, da oggi "Casa funeraria" attiva in contrada Cerreto 5 ex Batavia ad Ariano Irpino.

Un punto di riferimento per le pratiche funebri. Conosciuta da anni per professionalità e discrezione, viene scelta dalle famiglie che affrontano un lutto per l’impeccabile servizio e il supporto pratico durante l'organizzazione del funerale.

Grazie a operatori esperti, offre un supporto concreto per ogni servizio relativo alla cerimonia o al disbrigo delle pratiche relative a un decesso. I clienti vengono sempre aiutati con tatto e competenza, lasciando a ciascuno lo spazio necessario per elaborare il lutto.

Da quasi un secolo le generazioni di Lo Conte si tramandano l'agenzia di onoranze funebri e le competenze necessarie per fornire sempre un servizio di massima qualità.

L’agenzia funebre Lo Conte, con sede ad Ariano Irpino in provincia di Avellino, si occupa di ogni servizio relativo alle onoranze funebri, dall'organizzazione della cerimonia al disbrigo delle pratiche burocratiche.

Grazie all'utilizzo di auto proprie e personale altamente qualificato, fa da supporto con un servizio discreto, di altissima qualità.

"Non dovrete preoccuparvi di nessun aspetto pratico e organizzativo e sarete sollevati da qualsiasi incombenza burocratica, mentre lo staff dell'agenzia vi accompagna in ogni fase del servizio funebre".

Ormai alla terza generazione, Lo Conte è un’azienda a conduzione familiare, da quasi un secolo nel campo delle onoranze funebri, capace di fornire ogni volta un servizio discreto, preciso e professionale.

Mio nonno Oto Lo Conte, classe 1908 orfano di padre morto in guerra a 7 anni - afferma Angelo Grasso - iniziò il suo percorso formativo presso una bottega di falegnameria di ariano nel 1930 a 22 anni apre la sua falegnameria in via Parzanese n°33 sede storica e inizia a costruire i primi cofani funebri, nel 1975 subentrò mia madre Dolores Lo Conte, nel 1999 noi 4 figli nell'attività di famiglia, nel 2025 viene aperta la casa funeraria Lo Conte a servizio dei cittadini. Oggi i nostri figli che sono la quarta generazione già si sono affacciati nell'attività di famiglia aperta dal loro bisnonno".