Don Nico: "Pregate per me, in questo giorno più bello della mia vita"

In un momento di grande crisi vocazionale, la lieta notizia da Ariano Irpino

Sarà il vescovo Sergio Melillo alle 19.00 a presiedere il rito dell'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria.

Ariano Irpino.  

Un giorno di grazia e di grande gioia per l'Irpinia. Nella Basilica Cattedrale di Ariano sarà ordinato presbitero questa sera don Nico Santosuosso. Ad annunciarlo, grata al Signore per il dono della chiamata al sacramento dell'ordine, è la chiesa di Ariano Irpino-Lacedonia. Sarà il vescovo Sergio Melillo alle 19.00 a presiedere il rito dell'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria.

L'emozione di don Nico: "Sarò ordinato sacerdote mentre il mondo francescano ricorda il transito di San Francesco.. e Francesco ha portato molto frutto nella sua vita. Io, nella mia pochezza, desidero rimanere radicato in Gesù e nella sua Parola così da portare frutto. Prego perché cresca sempre di più in me il suo stile di cura e compassione, di misericordia e tenerezza, di vicinanza e discrezione così che pure io possa curare i feriti che incontro lungo la via, perdonare chi si sente morire dentro, accompagnare alla vita chi sembra aver perso la speranza.. e continuare ad assistere - per sempre - al miracolo del Signore che si fa presente nel mondo per mezzo di mani tanto povere e fragili. Pregate per me e vi aspetto per condividere la gioia della vita donata.. ma preghiamo insieme perché fioriscano nuovi germogli di vocazioni nelle nostre famiglie e comunità!"

Don Nico presiederà la celebrazione eucaristica domani, sabato 4 ottobre alle 18.30 nella chiesa di Santa Maria dei Martiri ad Ariano Irpino e domenica 5 ottobre alle ore 11 nella chiesa della Madonna del Carmine e alle ore 19.00 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Grottaminarda.

