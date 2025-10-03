Don Nico: "Pregate per me, in questo giorno più bello della mia vita" In un momento di grande crisi vocazionale, la lieta notizia da Ariano Irpino

Un giorno di grazia e di grande gioia per l'Irpinia. Nella Basilica Cattedrale di Ariano sarà ordinato presbitero questa sera don Nico Santosuosso. Ad annunciarlo, grata al Signore per il dono della chiamata al sacramento dell'ordine, è la chiesa di Ariano Irpino-Lacedonia. Sarà il vescovo Sergio Melillo alle 19.00 a presiedere il rito dell'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria.

L'emozione di don Nico: "Sarò ordinato sacerdote mentre il mondo francescano ricorda il transito di San Francesco.. e Francesco ha portato molto frutto nella sua vita. Io, nella mia pochezza, desidero rimanere radicato in Gesù e nella sua Parola così da portare frutto. Prego perché cresca sempre di più in me il suo stile di cura e compassione, di misericordia e tenerezza, di vicinanza e discrezione così che pure io possa curare i feriti che incontro lungo la via, perdonare chi si sente morire dentro, accompagnare alla vita chi sembra aver perso la speranza.. e continuare ad assistere - per sempre - al miracolo del Signore che si fa presente nel mondo per mezzo di mani tanto povere e fragili. Pregate per me e vi aspetto per condividere la gioia della vita donata.. ma preghiamo insieme perché fioriscano nuovi germogli di vocazioni nelle nostre famiglie e comunità!"

Don Nico presiederà la celebrazione eucaristica domani, sabato 4 ottobre alle 18.30 nella chiesa di Santa Maria dei Martiri ad Ariano Irpino e domenica 5 ottobre alle ore 11 nella chiesa della Madonna del Carmine e alle ore 19.00 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Grottaminarda.