Ariano: nasce il gruppo scacchistico "La mossa perfetta" A guidare i ragazzi, tutti coetanei, il maestro Antonio Rubino

Tutto è partito per gioco. Un gruppo spinto dalla passione degli scacchi e dalla voglia di fare sport e socializzazione. In cinque per il momento con l'intento di crescere e diventare una vera e propria associazione autonoma. Sono tutto coetanei, 12enni affiancati e guidati con altrettanta passione e bravura dal maestro Antonio Rubino.

Hanno già partecipando a vari tornei: (Montella, Grottaminarda, San Bartolomeo in Galdo) ma in questa prima fase non autonomamente ma grazie al supporto fondamentale dell’associazione di Montella.

Un progetto che parte da lontano

Un'esperienza nata grazie ad un'attività ricreativa gratuita proposta da don Daniele Palumbo parroco della comunità di San Pietro Apostolo, con la collaborazione nel maestro Antonio Rubino.

In pochi mesi hanno avuto la possibilità di imparare a giocare e migliorare giorno dopo giorno, fino ad arrivare a oggi: insieme al maestro e con il supporto della Asd circolo scacchistico di Montella, hanno dato vita a un piccolo gruppo che si riunisce ogni sabato presso la sala Giancarlo Siani.

Qui i ragazzi si sfidano fra di loro in gare amichevoli. Mentre per i nuovi arrivati il maestro tiene lezioni gratuite offrendo a tutti l'opportunità di avvicinarsi a questo affascinante gioco in un ambiente sereno e accogliente.