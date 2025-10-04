C'è una sola soluzione per risolvere il problema traffico ad Ariano: eccola Il lungo serpentone di auto sta raggiungendo a Cardito un livello davvero assurdo e insostenibile

Fermi a tal punto da spegnere il motore. Un lungo serpentone di auto che nelle ore serali in modo particolare sta raggiungendo un livello davvero assurdo e insostenibile. "Mi sono vista costretta a spegnere tutto - ci dice una donna - non se ne può più tutte le sere è così, rischiamo di bruciare frizione, surriscaldare i freni. Un inferno ogni giorno. Ma possibile che non si riesce a trovare una soluzione da anni?"

Stiamo parlando ancora una volta del traffico lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino. Ieri sera dopo la segnazione di una donna esasperata, alla guida della sua auto ferma per lungo tempo all'altezza del bivio di contrada Santa Barbara, ci siamo uniti anche noi alla lunga colonna. Auto, pullman e mezzi pesanti bloccati in direzione Foggia. Meno critica con code limitate e traffico almeno scorrevole invece la situazione dal versante opposto verso Napoli.

Ma il colmo dei colmi sapete qual'è? Che superato lo "scollinamento" come lo definiva il compianto collega Gianni Raviele, poco dopo il Carcere e bivio Stillo, altezza Sfinge e Fontanangelica, quasi per magia si comincia a circolare.

Per non parlare dal bivio Torana, rotatoria Piano di Zona, verso San Pietro. Tutto libero e scorrevole. E allora qual'è il problema?

Che non servono grandi opere attese da anni e che non vedreno mai nascere. A Cardito per risolvere il problema traffico c'è bisogno solo di un presidio fisso della polizia municipale. Le auto giunte nel centro abitato e commerciale continuano a mentenere un andamento lento, con automibilisti distratti ad osservare a destra e sinistra, vetture che si immettono da ogni parte agevolate da precedenze di cortesia e assenza di addetti al traffico a piedi, che siano vigili urbani o volontari.

L'esperimento delle rotatorie volanti si dimostrò negli anni scorsi un fallimento. Peggio che andar di notte.

La soluzione è una sola

A Cardito per risolvere questa annosa problematica c'è bisogno di una sola cosa urgente: il vigile a piedi come avveniva negli anni 80 in centro. E ne hanno preso acqua sulle spalle grandi uomini che oggi non ci sono più. Ne potremo citare tanti. Fischietto in bocca e mani in movimento per invitare gli automobilisti ad accelerare ed affrettare il passo. E' l'unica soluzione realistica da poter attuare con immediatezza, il resto è fantasia e speculazione politica.Un cavallo di battaglia di ogni campagna elettorale che a breve vedremo nuovamente riesumare. E intanto prepariamoci anche oggi ad un nuovo calvario...