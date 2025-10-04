"Ci sono tante partenze di giovani, Nico oggi rappresenta la speranza" L'augurio del Vescovo Sergio Melillo al nuovo giovane sacerdote della diocesi di Ariano-Lacedonia

Ha promesso rispetto e obbedienza al Vescovo Sergio Melillo e ai suoi successori, in ginocchio davanti all'altare con convinzione e gioia, stringendo le sue mani. Don Nico Santosuosso, è il nuovo sacerdote della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia. L'ordinanazione è avvenuta in una Basilica Cattedrale gremita, alla presenza delle autorità, vice sindaco di Ariano Irpino Grazia Vallone, assessore Toni La Braca e sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera.

"C'è stato un accompagnamento corale della mia chiesa diocesana - ha detto don Nico - ogni presbitero, ogni sacerdote è stato importante per me. Devo tanto al mio amato Vescovo che mi è stato sempre accanto in questo mio cammino".

Ed è stato proprio Melillo a rivolgersi ai giovani e ad invitarli a non avere paura e a mettersi in gioco. Ci sono ancora tante inattese partenze di giovani, ha continuato, ma Nico rappresenta la speranza".

"Il signore bussa alla porta alla porta del cuore di tanti giovani. A noi - ha conlcuso don Nico - l'impegno di prenderci cura dei nostri fratelli".

Poi un pensiero rivolto alla sua famiglia: "Mi hanno accompagnanto in questo percorso, mi sono stati accanto e sono certo che continueranno a farlo".