Ariano: area industriale di Camporeale di nuovo al buio "E' un problema che non si riesce a risolvere"

Area industriale nuovamente al buio a Camporeale ad Ariano. Il problema è sempre allo stesso punto e da mesi non si riesce a risolvere. O meglio non viene preso seriamente a cuore. La luce appare e scompare in un batter d'occhi.

E parliamo di una zona ad altissimo rischio a a causa delle infiltrazioni frequenti della malavita foggiana.

La segnalazione ci arriva ancora una volta dai residenti e imprenditori della zona. Basta farsi un giro nei pressi dell'autodemolizione Bernardo per rendersi conto della grave situazione. Un film già visto. Un disservizio continuo che per la verità non si è mai risolto.

Nella zona lungo la statale 90 delle puglie è in atto la sostituzione dei corpi luce a led. Viene rivolto un appello al comune e al servizio preposto alla manutenzione ad adoperarsi al più presto per risolvere una volta e per tutte questa problematica.