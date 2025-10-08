Ariano: don Antonio Surdi è il nuovo parroco della comunità di San Giovanni L'annuncio nel corso del ritiro del clero diocesano tenutosi a Castelfranco in Miscano

La parrocchia di San Giovanni Battista ad Ariano Irpino, tanto cara al compianto don Carmelo Nunno, ha un nuovo parroco. E' don Antonio Surdi.

L'annuncio è stato dato ieri dal vescovo Sergio Melillo, nel corso del ritiro del clero diocesano tenutosi a Castelfranco in Miscano. Una notizia che ha riempito di gioia la comunità ed emozionato don Antonio.

Sacerdote umile e attento ai bisogni della gente, Surdi ha guidato negli anni scorso con grande zelo la comunità di San Liberatore, battendosi in prima persona insieme alla gente per le problematiche del territorio, a partire dalla viabilità precaria in cui versa ancora oggi la zona. E' di poche settimane fa anche grazie alle lotte dell'allora parroco, l'annuncio dell'avvio dei lavori.

A don Antonio Surdi, l'augurio da parte della comunità di San Giovanni, pronta ad accoglierlo con gioia e di tutto il clero sacerdotale della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia.

L'augurio del Vescovo Sergio Melillo in occasione dell'incontro dei presbiteri: "Ogni incontro, ogni gesto di fraternità, ogni progetto condiviso diventa una scintilla di Vangelo che illumina il cammino di molti.

Cari sacerdoti, non perdete mai il coraggio di seminare con speranza anche quando i campi sembrano aridi".