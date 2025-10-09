Diocesi Ariano Irpino-Lacedonia: ecco le nuove nomine

A seguito delle disposizioni del Vescovo Sergio Melillo, sono state effettuate le nuove nomine pastorali nella diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia.
Eccole:
Don Gaetano Famiglietti è stato nominato co-parroco in Cattedrale, continuando come amministratore in San Giuseppe al Tesoro.
Don Antonio Surdi parroco della Parrocchia San Giovanni Battista in Ariano Irpino.
Don Antonio Lo Conte parroco della parrocchia San Liberatore, continuando anche come parroco a Madonna del Carmine, sempre ad Ariano Irpino.
Don Vincenzo Losanno co-parroco della parrocchia Madonna di Fatima ad Ariano Irpino.
Don Nico Santosuosso vicario parrocchiale della parrocchia di Santa Maria Maggiore in Grottaminarda.
"La comunità diocesana accompagna i sacerdoti con la preghiera e la gratitudine per la loro disponibilità al servizio del popolo di Dio. Si auspica che ciascuno possa vivere il proprio ministero con gioia, spirito di fraternità e dedizione evangelica".