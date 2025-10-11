Ariano."Quel tombino sta sprofondando": motociclisti in pericolo L'appello urgente al comune arriva dalla statale 90 delle puglie

C'è un chiusino di un tombino dissestato, pericolosissimo, ad altissimo rischio soprattutto per motociclisti e ciclisti, ma anche per automobilisti e pedoni che vanno a fare la spesa.

L'appello urgente al comune arriva dalla statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino. Siamo proprio all'ingresso del supermercato Pam, dove fortunatamente proprio grazie agli avventori della struttura commerciale vi è almeno di giorno nel traffico la possibilità di rallentare e notare il pericolo. Ma nelle altre ore il rischio è maggiore. Ne sanno qualcosa i residenti, qui e in altri punti della strada dei rumori causati dal passaggio di auto e mezzi pesanti sui tombini mobili e instabili. Ma qui in modo particolare si tratta proprio si un dissesto tra l'altro sull'asfalto realizzato esattamente un anno fa.

Sollecitiamo un intervento urgente prima di dover raccontare, ci auguriamo di no, davvero una tragedia su una strada che non lo dimentichiamo, conta negli anni già diverse croci.