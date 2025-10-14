Ariano: "Chi inquina l'ambiente a Vallone di Valle? Qualcuno intervenga subito"

Grossi sacchi neri pieni non si sa di cosa, alcuni fatti rotolare in fondo alla cunetta, altri lasciati a bordo strada, pneumatici, televisore, water e quant'altro. Cumuli di rifiuti a cielo aperto a distanza di pochi metri l'uno dall'altro.
Accade ad Ariano Irpino a Vallone di Valle lungo la strada che dalla provinciale 19 a Cerreto, porta alla 90 bis.
Un deposito incontrollato di rifiuti che va fermato al più presto prima che la situazione possa ulteriormente degenerare.
Ce ne siamo occupati già negli anni scorsi, non molto distante da qui, all'altezza di un ponticello, poi ripulito misteriosamente di notte non si sa da chi dopo la nostra denuncia.
Viene rivolto un appello alla polizia municipale e ai carabinieri forestali, affinchè si possa fare piena luce su quanto sta accadendo a Vallone di Valle al fine di individuare i responsabili di questo ennesimo scempio ambientale.