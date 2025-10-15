Bretella Cardito, Franza:"Chi parla di progetto assurdo vuole il male di Ariano" Un risultato storico se confermato che pone una pietra tombale al capitolo Manna-Camporeale

Finanziamento della Regione Campania sulla bretella Cardito ad Ariano Irpino. Un progetto di 16 milioni e mezzo di euro per il riammagliamento. Il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza che ha seguito personalmente la questione fa il punto della situazione:

"Se la notizia dovesse essere confermata, ci troveremo di fronte ad un risultato importante, direi quasi storico per la nostra città e l'intera area di riferimento. Attendiamo i passaggi finali del Cipes.

Un risultato che pone anche una pietra tombale al capitolo Manna-Camporeale. Una questione rimasta aperta per tanti anni che nessuno ha voluto affrontare adeguatamente con senso di responsabilità istituzionale e politica, adoperando il linguaggio della verità. Vale a dire, che quella infrastruttura mai si sarebbe potuta realizzare. In 20 anni non è stata messa una sola pietra.

A chi dice, questo è un intervento assurdo, credo che sarebbe stato molto più assurdo attendere ulteriori 20 anni per una infrastruttura, lo ripeto, che non si sarebbe mai realizzata.

Quella di oggi è una prima pietra, una risposta importante alla città di Ariano. Parliamo del secondo lotto riammagliamento Cardito che fa il paio con il primo lotto che verrà invece finanziato con i fondi di ristoro ambientale e con 2% di Rfi".