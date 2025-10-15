Ariano, la minoranza: "No alla bretella di Cardito, è una brutta notizia" Il gruppo di opposizione al comune si dice contrario al progetto di riammagliamento

"Al netto del solito vuoto trionfalismo di regime il paventato trasferimento dei fondi della Manna Camporeale sul progetto del riammagliamento di Cardito è una notizia infausta".

E' quanto affermano in una nota i consiglieri di minoranza: Antonio Della Croce, Marcello Luparella, Daniele Tiso, Marco La Carità ed Emerico Maria Mazza.

Si abbandona un’opera strategica senza progettarne un’altra dello stesso livello e della stessa rilevanza, ma dirottando risorse importanti su una strada secondaria e periferica, e su un progetto concepito ad altri fini. Si rinuncia definitivamente a creare un collegamento degno di questo nome con la Stazione Hirpinia.

Si penalizza ancora una volta l’area nord-est e la zona Pip di Camporeale, perpetuando quell’isolamento che fino ad oggi tanti danni ha arrecato a quella zona e alle aziende che lì si sono insediate".

La nota così concòude: "Questo significa improvvisare, rinunciare a programmare alcunchè, non avere una visione strategica seria.

Altro che risultato storico: qualora tutto ciò dovesse andare in porto, si tratterebbe di una grossa battuta d’arresto sul percorso dello sviluppo e del futuro di Ariano".