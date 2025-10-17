Sterilizzazione dei cani padronali ad Ariano: piano in vigore, ecco come fare La comunicazione del responsabile area vigilanza, tenente colonnello Angelo Bruno

L'amministrazione comunale di Ariano Irpino, ai sensi della legge regionale Campania 11 aprile 2019, n.3 "Disposizione volte a promuovere e tutelare il rispetto ed il benessere degli animali e a prevenire il

randagismo" e degli articoli 50 e 51 del relativo regolamento 2 febbraio 2021, n. 1, ha richiesto ed

ottenuto un contributo dalla regione Campania per l'attuazione di un piano di controllo delle

nascite attraverso la sterilizzazione di cani padronali di cittadini residenti nel comune di Ariano

Irpino.

Il piano è partito lo scorso 1° ottobre e terminerà il 30 settembre 2026

"Allo scopo, con propria determinazione rg n. 1423 del 16.09.2025 è stata formalmente approvata

la relativa modulistica disponibile sul sito istituzionale dell'Ente o presso l'ufficio di polizia

municipale con sede in Piazza Mazzini n. 1.

L'utente interessato dovrà formulare l'istanza utilizzando i modelli approvati con la determinazione

sopra indicata.

Le domande potranno essere consegnate a mano presso l'ufficio di polizia municipale o inviate

all'ufficio protocollo del comune ovvero trasmesse ai seguenti indirizzi di posta elettronica: • pec: poliziamunicipale.arianoirpino@asmepec.it •email: b.dedonato@comunediariano.it (Per ulteriori informazioni: ufficio di polizia municipale Lgt Bruno De Donato 0825/875141