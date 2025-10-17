Sterilizzazione dei cani padronali ad Ariano: piano in vigore, ecco come fare

L'amministrazione comunale di Ariano Irpino, ai sensi della legge regionale Campania 11 aprile 2019, n.3 "Disposizione volte a promuovere e tutelare il rispetto ed il benessere degli animali e a prevenire il
randagismo" e degli articoli 50 e 51 del relativo regolamento 2 febbraio 2021, n. 1, ha richiesto ed
ottenuto un contributo dalla regione Campania per l'attuazione di un piano di controllo delle
nascite attraverso la sterilizzazione di cani padronali di cittadini residenti nel comune di Ariano
Irpino.
Il piano è partito lo scorso 1° ottobre e terminerà il 30 settembre 2026
"Allo scopo, con propria determinazione rg n. 1423 del 16.09.2025 è stata formalmente approvata
la relativa modulistica disponibile sul sito istituzionale dell'Ente o presso l'ufficio di polizia
municipale con sede in Piazza Mazzini n. 1.
L'utente interessato dovrà formulare l'istanza utilizzando i modelli approvati con la determinazione
sopra indicata.
Le domande potranno essere consegnate a mano presso l'ufficio di polizia municipale o inviate
all'ufficio protocollo del comune ovvero trasmesse ai seguenti indirizzi di posta elettronica: • pec: poliziamunicipale.arianoirpino@asmepec.it •email: b.dedonato@comunediariano.it (Per ulteriori informazioni: ufficio di polizia municipale Lgt Bruno De Donato 0825/875141