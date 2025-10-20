Ariano, danza: expression volano a Praga per il campionato del mondo Hip Hop Unite. Pass europeo per le finali in Olanda e mondiali in Repubblica Ceca

Gli expression voleranno a Praga (Cz) per il campionato del mondo targati Hip Hop Unite che si svolgerà dal 24 al 26 ottobre.

Sfideranno decine di nazioni rappresentando l’Italia e l’Irpinia aggiungendo l’ennesimo traguardo di prestigio dopo le trasferte mondiali degli ultimi anni che li ha condotti a Los Angeles, Lisbona, Parigi ed Atene.

Questi 16 atleti danzatori hanno conquistato a Roma il pass europeo per le finali in Olanda e mondiali in Repubblica Ceca.

Con la direzione artistica di Michele Leone e la coreografia di Giovanni Mauriello sperano di portare in bacheca un risultato storico dopo il quinto posto ottenuto lo scorso anno. Anche 5 coppie parteciperanno al mondiale nelle categorie Duo.

I giovani e talentuosi ballerini vanno dai 10 ai 15 anni e sono Carlo Bosco, Giorgia De Cata, Chiara Di Biase, Rachele D’Alessandro, Serena Gelormini, Nathalia Guglielminetti, Arianna Luongo, Vanessa Membrino, Giuditta Memmolo, Corrado Ninfadoro, Melissa Pannese, Alessia Pepe, Elisa Pezzetta Camacho, Ilaria Ruzza, Mathias Sassone, Fabiola Valente. "Forza Italia, forza Ariano!".