Emergenza idrica senza fine: comuni senz'acqua stanotte in Irpinia Le comunicazioni alto calore

Emergenza idrica senza fine, stanotte rubinetti a secco tra Irpinia e Sannio. L'Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Martedì 21 Ottobre, nei Comuni di: • MUGNANO DEL CARDINALE; • SIRIGNANO; • SAN MICHELE DI SERINO (serbatoio Rurale). Candida, Manocalzati (serbatoio Torre Calzisi), Montefalcione (serbatoio Basso). Grottolella, Montefusco, Santa Paolina (serbatoio Toppole), Capriglia Irpina (località Via Cioppoli, Via Breccelle, Via Campolongo, Via Cesine, Via Molinelle, Via Fasoni, Via Ischia e Via Muschio). MUGNANO DEL CARDINALE; • SIRIGNANO; • SAN MICHELE DI SERINO (serbatoio Rurale).